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Dünya

Tayland'da hava kirliliğini tehlikeli seviyeye ulaştı

Tayland'da devam eden orman yangınları, hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye çıkmasına neden oldu.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Tayland'da hava kirliliğini tehlikeli seviyeye ulaştı
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Yerel basın kuruluşu Benar News'ün haberine göre, orman yangınlarının yol açtığı kirlilikten en fazla Chiang Mai kenti etkilendi.

Kirlilik Kontrol Departmanı, 15 bin hektardan büyük bir alanın kül olduğu bölgede "dışarıda vakit geçirmekten kaçınma ve koruyucu maske kullanma" uyarısı yaptı.

Merkez, insan sağlığı için havadaki azami toz sınırının metreküpte 37,5 mikrogram olduğunu fakat Chiang Mai'de bu miktarın metreküpte 42,4 ila 161,9 mikrogram seviyelerine çıktığını bildirdi.

Tayland'ın Jeoenformatik ve Uzay Gelişim Ajansı (GISTDA), 1 Ocak'tan 29 Mart'a kadar ülke genelinde 3 bin 748 noktada orman yangını tespit edildiğini kaydetti.

Tayland Sağlığı Bakanlığı, tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği için ülkenin kuzey kentlerinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Opas Karnkawinpong da 1 Ocak ile 19 Mart arasında ülkede 1,73 milyon kişinin, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklara yakalandığını ifade etti.

  • orman yangınları
  • hava kirliliği
  • Tayland

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