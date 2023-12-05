Tayland'da katliam gibi kaza: 14 ölü, 35 yaralı

Tayland'ın başkent Bangkok'tan Na Thawi şehrine seyir halinde olan ve içinde 3 görevli ile 46 yolcu bulunan iki katlı otobüs, Thap Sakae eyaletinden geçtiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Otobüs çarpışmanın şiddetiyle neredeyse ikiye bölünürken, bölgeye polis, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 14 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar ise ekipler tarafından güçlükle dışarı çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tayland Bölge Polis Amiri Weerapat Ketesa, kazadan kurtulan otobüs şoförünün uykulu olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.