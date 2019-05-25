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Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı, en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Tayland’dın Çonburi eyaletindeki bir limanda bulunan kimyasal madde yüklü kargo gemisinde yangın çıkması sonucu en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneyindeki Çonburi eyaletinde Laem Chabang limanında bulunan ve kimyasal madde yüklü olduğu bilinen bir gemide yangın çıktı. KMTC Hongkong şirketi bünyesinde bulunan gemideki konteynerlarda çıkan yangından en az 50 kişinin etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Limanın yetkililerinden Yuthana Mokkhao bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin geldiğini ve yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını belirtti. 

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