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Dünya

Tayland'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildiği açıklandı

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

AA24 Mart 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:01
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Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, ülkede bugünden itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da Kovid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.

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