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Dünya

Tayland'da mahkumlar Kovid-19 bahanesiyle firar etti

Taylan'da, bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi.

AA29 Mart 2020 Pazar 21:13 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:13
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Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların, hapishanede Kovid-19 vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti.

İsyanda hapishanenin bir kısmının ateşe verildiğini ve operasyon düzenlendiğini belirten yetkililer, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan isyan sırasında firar eden 7 mahkumun yakalandığı bildirildi. Başka firariler olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tayland'da Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 1388'e yükseldiği, salgın sebebiyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

HİNDİSTAN'DAKİ BANGLADEŞLİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Hindistan'a tedavi veya çalışma amacıyla giden Bangladeşlilerden en az 207'si, 24 Mart'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkelerine geri döndü.

Bangladeş'in güneybatısındaki Bhomra sınır kapısında görevli Bishwajit Sarkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana 207 Bangladeş vatandaşının sağlık ekiplerince sıkı bir kontrolden geçirildikten sonra ülkeye girdiğini söyledi.

Geçen birkaç günde çok sayıda Hint vatandaşının Hindistan'a dönmek için sınır kapısına geldiğini kaydeden Sarkar, Hint sınır polisinin buna izin vermediğini dile getirdi.

Hindistan'dan Bangladeş'e dönen Munirul İslam Faruki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'da dışarı çıkma yasağının tam olarak uygulandığını ve çok sayıda Bangladeşlinin ülkede sıkıştığını ifade etti.

Bangladeş'te Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 48'e yükselmiş, salgın sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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