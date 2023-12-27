Tayland'da sel felaketi: 20 bin etkilendi

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışları, hayatı birçok bölgede durma noktasına getirdi. Yağışların şiddetini arttırmasıyla taşan nehirler, birçok yerleşim yeri ve tarım alanına zarar verdi.

Selden etkilenen Yala ve Narathiwat eyaletlerinde tahliye ve yardım çalışmaları botlar yardımıyla yapılırken, evlerini boşaltmak zorunda kalan bölge halkı için acil durum afet merkezi kuruldu.

Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 5 eyalette 24 ilçe ve 384 köyde toplam 19 bin 624 evin selden etkilendiği belirtilerek, yağışların önümüzdeki iki gün boyunca daha devam edeceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeye hazır olmaları konusunda çağrı yapıldı.

TAYLAND BAŞBAKANI THAVİSİN'DEN SEL BÖLGELERİNİ ZİYARET

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, programını yarıda keserek selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Öğle saatlerinde Narathiwat eyaletine ulaşan Thavisin, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra acil durum afet merkezine giden Thavisin, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ile bir araya geldi.



Başbakan Thavisin ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Tayland'ın güneyinde yer alan Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat olmak üzere 5 eyalette toplam 19 bin 624 hane selden etkilenmiş durumdadır. Muson yağmurları ve alçak hava basıncının bir araya gelmesi ile bölgede olağan dışı bir yağış hacmi görülmüştür. Selden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışacağız. Ayrıca tüm sektörlerden elimizden gelenin en iyisini yaparak halka yardım etmelerini istiyorum. Hem afet yardımı hem de halka bilgilendirme konusunda tüm yetkilileri göreve teşvik ediyorum" dedi.

YAĞIŞLAR DENİZ ULAŞIMINI DA VURDU

Muson yağışları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Tayland'ın güneyinde fırtına nedeniyle bu hafta en az 7 deniz kazası gerçekleşti. Deniz trafiğinde zaman zaman aksamalar yaşanırken, halk plajlarında da güvenlik önlemleri arttırıldı.

