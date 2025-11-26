İSTANBUL 20°C / 12°C
  Tayland'da sel felaketi: Can kaybı 33'e yükseldi
Dünya

Tayland'da sel felaketi: Can kaybı 33'e yükseldi

Tayland'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen kişi sayısı 2,7 milyonu aşarken can kaybı 33'e yükseldi.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 15:33
Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkenin güneyini vuran sele ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 12 eyalette 1 milyon hane ve 2,7 milyonu aşkın kişi selden etkilenirken yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran selin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Meteoroloji Departmanı, çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarı yayımlamıştı.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

