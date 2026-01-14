İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1765
  • EURO
    50,3197
  • ALTIN
    6429.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland'da vinç trenin üzerine düştü: 22 ölü
Dünya

Tayland'da vinç trenin üzerine düştü: 22 ölü

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
Tayland'da vinç trenin üzerine düştü: 22 ölü
ABONE OL

Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.