İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,929
  • EURO
    6,5937
  • ALTIN
    280.306
  • BIST100
    110575
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland’ın Karındeşen Jack’i: İyi halden salındı, altıncıyı öldürdü  
Dünya

Tayland’ın Karındeşen Jack’i: İyi halden salındı, altıncıyı öldürdü  

Tayland’da beş kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir adam ‘iyi tutumu’ gerekçesiyle cezaevinden salındıktan birkaç ay sonra altıncı kurbanını öldürdü.

19.12.2019  02:18 - Güncelleme: 19.12.2019  02:18

Polis, ‘Tayland’ın Karındeşen Jack’i olarak adlandırılan ve yakalanması için ödül bile vaat edilen adamı tutukladı. Adı Somkid Pumpuang olarak açıklanan 55 yaşındaki zanlı, 2005 yılında seks işçisi olarak ya da gece mesailerinde çalışan beş kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pumpuang, seçtiği kurbanlar nedeniyle 19. yüzyılın ünlü seri katili ‘Karındeşen Jack’e benzetildi. 

Son kurban Facebook’tan

Pumpuang, Tayland’ın kuzey doğusunda 51 yaşındaki bir otel görevlisini öldürdü. Bangkok Post gazetesine göre Somkid Pumpuang, son kurbanını Facebook aracılığıyla buldu. Avukat gibi davranan ve kadınla arkadaş olan Pumpuang, daha sonra da onun evine taşındı. Kadın günler sonra elleri ve ayakları bağlı, bir elektrik kablosuyla boğulmuş halde bulundu. 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.