19.12.2019 02:18 - Güncelleme: 19.12.2019 02:18

Polis, ‘Tayland’ın Karındeşen Jack’i olarak adlandırılan ve yakalanması için ödül bile vaat edilen adamı tutukladı. Adı Somkid Pumpuang olarak açıklanan 55 yaşındaki zanlı, 2005 yılında seks işçisi olarak ya da gece mesailerinde çalışan beş kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pumpuang, seçtiği kurbanlar nedeniyle 19. yüzyılın ünlü seri katili ‘Karındeşen Jack’e benzetildi.