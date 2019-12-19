Polis, ‘Tayland’ın Karındeşen Jack’i olarak adlandırılan ve yakalanması için ödül bile vaat edilen adamı tutukladı. Adı Somkid Pumpuang olarak açıklanan 55 yaşındaki zanlı, 2005 yılında seks işçisi olarak ya da gece mesailerinde çalışan beş kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pumpuang, seçtiği kurbanlar nedeniyle 19. yüzyılın ünlü seri katili ‘Karındeşen Jack’e benzetildi.
Son kurban Facebook’tan
Pumpuang, Tayland’ın kuzey doğusunda 51 yaşındaki bir otel görevlisini öldürdü. Bangkok Post gazetesine göre Somkid Pumpuang, son kurbanını Facebook aracılığıyla buldu. Avukat gibi davranan ve kadınla arkadaş olan Pumpuang, daha sonra da onun evine taşındı. Kadın günler sonra elleri ve ayakları bağlı, bir elektrik kablosuyla boğulmuş halde bulundu.