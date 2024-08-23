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Dünya

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışlar sonucu 10 kişi öldü

Tayland'ın Phuket Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışlar sonucu 10 kişi öldü
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Güney Asya ülkesi Tayland'da son günlerde etkili olan ve birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyen muson yağışları, ünlü tatil merkezi Phuket'te de sel ve toprak kaymasına neden oldu. Phuket Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 03.30'da Karon ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2'si Rus vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan 20 yaralının çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

ACİL DURUM MERKEZİ KURULDU

Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede "acil durum merkezi" kuruldu.

Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak kaymalarının yaşandığı Karon, Rawai ve Chalong kasabalarının "afet bölgesi" ilan edildiğini açıklarken, önceliklerinin Karon bölgesinde toprak altında kalanların olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.

Karon bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları, hafif yağmur altında devam ediyor.

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