Taylandlı Hengwıchaı, Müslüman oldu, Nida ismini aldı

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 14:00 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:00

Türkiye'ye arkadaşını ziyarete gelen Taylandlı Phanıda Hengwıchaı, burada İslam dinini araştırarak, Müslüman olmaya karar verdi. Çorlu Müftülüğü'ne başvuran Hengwıchaı, yaşadığı ülkede de Müslüman arkadaşları olduğunu ve onlardan da etkilenerek Müslüman olmak istediğini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim’in İngilizce meailini okuduğunu anlatan Hengwıchaı, Kelime-i Şehadet getirerek, İslam dinini kabul etti ve Nida ismini aldı.

Nida'ya, Çorlu Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından İhtida Belgesi, İngilizce Kur'an- ı Kerim meali ile İslam ilmihali hediye edildi.