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Dünya

Taylandlı parlamentosunda hareketli anlar: Milletvekili meclis konuşmasında kolunu kesti

Tayland'da muhalefet partisinden milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, parlamentoda kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti. O anlar an be an kaydedildi.

DHA27 Ekim 2020 Salı 17:44 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:45
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Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı. Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi. Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada “Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça’ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum” dedi.

TAYLAND’DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un bir süredir Almanya’da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu. Sokaklara dökülen protestocular, Kral’ın ülkeyi Almanya’dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. Göstericiler, Bangkok’ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn’un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.

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