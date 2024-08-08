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Dünya

Taylor Swift konserine saldırı planlayan şahsın evinde kimyasal madde bulundu

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana'da gerçekleştireceği konserine saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada kimyasal madde bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 14:12 - Güncelleme:
Taylor Swift konserine saldırı planlayan şahsın evinde kimyasal madde bulundu
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Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF'a verdiği demeçte, ABD'li şarkıcı Swift'in konserine saldırı planladığı iddia edilen 19 yaşındaki baş şüphelinin evinde arama yapıldığını ifade etti.

'SOMUT EYLEM HAZIRLIĞI' GÖRÜLDÜ

Baş şüphelinin Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Ternitz kasabasındaki evinde yapılan aramalarda "somut eylem hazırlığı" görüldüğünü kaydeden Ruf, arama sonucunda kimyasal madde ve teknik cihazlar ele geçirildiğini belirtti.

KİMYASAL MADDE BOMBA YAPMAK İÇİN Mİ KULLANILDI?

Ülkede en çok okunan gazetelerden Kurier'in konuya ilişkin haberinde, şüphelinin evinden çıkan kimyasal maddeleri çalıştığı işyerinden çaldığı ve bomba yapmak için kullandığı iddia edildi.

Haberde, 19 yaşındaki şüphelinin konserin verileceği stadyumun dışında toplanacak kalabalığın üstüne araba sürmeyi ve kalabalığa pala ve bıçakla saldırmayı planladığı da öne sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Avusturya'da polis, ünlü şarkıcı Swift'in Viyana'da vermesi beklenen konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişiyi dün gözaltına almıştı.

Swift'in konserlerini düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi kullanmıştı.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

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