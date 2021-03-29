Star.com.tr 29 Mart 2021 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:25

Çin'in ana hedeflerinden biri olan ve sık sık sınırlarının ihlali ile gündeme gelen Tayvan ABD ile anlaşarak balistik füze ve hava savunma sistemi alacağını bildirdi.

2020'de Tayvan, ABD'den 400 Harpoon füzesi satın aldıklarını ve karşılığında 2,4 milyar dolar verdiklerini açıkladı.

Tayvan makanlarınca yapılan açıklamada anlaşmada, Pekin'in işgale yeltenmesi halinde Çin Donanması'nın yarısını batırabileceklerini iddia etti.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen Şubat ayında Ulusal Teknoloji Enstitüsü'ne havadan havaya anti-balistik fğze Tien Kung III'ün üretimini hızlandırma talimatı verdi.

Ulusal Teknoloji Enstitüsü geliştirilen süpersonik ve balistik füzelerin 2025'den önce orduya teslim edileceğini açıkladı.

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı, Washington'ın dünya liderliği rolünü 2050'ye kalmadan devralmak istediğini söylediği Pekin'in 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini iddia etti.

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başındaki Oramiral Philip Davidson, 'Washington'ın dünya liderliği rolünü 2050'ye kalmadan devralmak isteyen Pekin'in 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini' iddia etti.

Philip Davidson "Son zamanlarda Çin'in Tayvan yakınlarında hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz. Buna bombardıman, savaş ve keşif uçaklarının uçurulması dahil. Hatta Tayvan'ın hava savunma tanımlama alanına girecek kadar ileri gittiler" dedi.

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