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Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 32 hava aracı ve 5 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 32 askeri hava aracı ve 5 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 32 hava aracı ve 5 gemi tespit edildi
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Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 32 hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 6 "J-10" ve 4 "J-16" tipi savaş uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-9" tipi askeri nakliye uçağının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bakanlık, dün gün içinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini, aynı tipteki hava araçlarından 12'sinin orta çizgiyi geçtiğini duyurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

  • tayvan savunma
  • askeri hava araçları
  • savaş gemileri

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