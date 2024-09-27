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Dünya

Tayvan Adası yakınlarında Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Tayvan Adası yakınlarında Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi
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Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine dek 41 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 32'sinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

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Öte yandan açıklamada Ada çevresinde Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin de tespit edildiği kaydedildi.

ORTA ÇİZGİYİ GEÇTİLER

Bakanlık dün de 43 hava aracı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğünü, hava araçlarından 34'nün ortak çizgiyi geçtiği ve ADIZ'da uçtuğunu duyurmuştu.

Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.

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Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ ise ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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