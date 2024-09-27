Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine dek 41 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 32'sinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığı, Çin'i ve Rusya'yı ittifaka mı sürüklüyor? Öte yandan açıklamada Ada çevresinde Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin de tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık dün de 43 hava aracı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğünü, hava araçlarından 34'nün ortak çizgiyi geçtiği ve ADIZ'da uçtuğunu duyurmuştu.

Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.