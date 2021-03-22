Tayvan Başbakanı ve Sağlık Bakanı AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını oldu

Tayvan'a ulaşan AstraZeneca Kovid-19 aşısının 44 bin 500 adet ilk partı 57 hastanede doktorlara uygulanmaya başlandı.
Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Su Tseng-chang ve Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung'ın Kovid-19 aşılarını Tayvan'da ilk vurulan kişiler olduğunu bildirdi.
19 Mart Cuma günü, Başbakan Avrupa tarafından sorunlu olduğu iddia edilen AstraZeneca'nın, güvenliğiyle ilgili söylentileri ortadan kaldırmak için aşıyı ilk alacaklarının sözünü vermişti.