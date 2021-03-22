Tayvan Başbakanı ve Sağlık Bakanı AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını oldu

Star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:24

Tayvan'a ulaşan AstraZeneca Kovid-19 aşısının 44 bin 500 adet ilk partı 57 hastanede doktorlara uygulanmaya başlandı.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Su Tseng-chang ve Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung'ın Kovid-19 aşılarını Tayvan'da ilk vurulan kişiler olduğunu bildirdi.

19 Mart Cuma günü, Başbakan Avrupa tarafından sorunlu olduğu iddia edilen AstraZeneca'nın, güvenliğiyle ilgili söylentileri ortadan kaldırmak için aşıyı ilk alacaklarının sözünü vermişti.

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