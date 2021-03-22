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Dünya

Tayvan Başbakanı ve Sağlık Bakanı AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını oldu

Tayvan'ın Başbakanı Su Tseng-chang bugün olduğu AstraZeneca aşısı ile Tayvan'da Kovid-19 aşısı olan ilk kişi oldu.

Star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:24
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Tayvan'a ulaşan AstraZeneca Kovid-19 aşısının 44 bin 500 adet ilk partı 57 hastanede doktorlara uygulanmaya başlandı.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Su Tseng-chang ve Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung'ın Kovid-19 aşılarını Tayvan'da ilk vurulan kişiler olduğunu bildirdi.

19 Mart Cuma günü, Başbakan Avrupa tarafından sorunlu olduğu iddia edilen AstraZeneca'nın, güvenliğiyle ilgili söylentileri ortadan kaldırmak için aşıyı ilk alacaklarının sözünü vermişti.

Star.com.tr

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