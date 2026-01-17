İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan Boğazı'nda hareketlilik: Egemenlik tartışmasının ortasında ABD seyrüseferi
Dünya

Tayvan Boğazı'nda hareketlilik: Egemenlik tartışmasının ortasında ABD seyrüseferi

ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi ile okyanus araştırma gemisinin, Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafının merkezindeki Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı açıklandı. Çin ordusu, geçişin yakından izlendiğini duyurdu.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Tayvan Boğazı'nda hareketlilik: Egemenlik tartışmasının ortasında ABD seyrüseferi
ABONE OL

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şü Çınghua, "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan USS John Finn muhribi ile "Pathfinder" sınıfı okyanus araştırma gemisi USNS Mary Sears'ın Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Komutanlığa bağlı deniz ve hava unsurlarının etkin yanıt ve kontrol için gemilerin hareketini izlediğini ifade eden Sözcü Şü, birliklerin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanında bölgesel barışı ve istikrarı korumak için daima teyakkuzda olduğunu vurguladı.

ABD Donanması, gemilerinin geçişine ilişin açıklama yapmazken, geçiş ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyrüsefer faaliyeti oldu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

  • ABD savaş gemiis
  • Tayvan Boğazı
  • ABD Tayvan

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.