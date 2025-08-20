İSTANBUL 28°C / 18°C
Dünya

Tayvan-Çin arasında yeni gerilim: Ada çevresinde görüldüler

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 21 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Tayvan-Çin arasında yeni gerilim: Ada çevresinde görüldüler
Tayvan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 21 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 17'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

