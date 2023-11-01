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Dünya

Tayvan-Çin gerilimi tırmanıyor! Çok sayıda hava aracı ve savaş gemisi bölgede

Tayvan ve Çin arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait 43 askeri hava aracı ile 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Tayvan-Çin gerilimi tırmanıyor! Çok sayıda hava aracı ve savaş gemisi bölgede
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 43 hava aracından 37'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "J-10" tipi savaş jetinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 6 "SU-30", 16 "J-16" tipi savaş jeti, 4 "H-6K" tipi stratejik bombardıman, 2 "KJ-500" tipi erken uyarı, 2 "Y-20" tipi yakıt ikmal, "Y-8" tipi deniz devriye ve "Y-9" tipi askeri nakliye uçakları ile "WZ-7" tipi silahlı dronun ise ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisinin de Ada çevresinde görüldüğü belirtilen açıklamada, uçakların ve gemilerin, "savaş uçakları, devriye gemileri ve füze sistemleriyle takip edildiği" aktarıldı.

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve ADIZ ile "orta çizgiyi" geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Sayıca fazla askeri aracın hareketliliği, en son 27 Ekim'de Ada çevresinde 35 hava aracı ve 15 gemi tespit edildiğinde görülmüştü.

Çin, Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak görüyor ve Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

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