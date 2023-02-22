Tayvan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 32 milyon dolardan fazla bağış yaptı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yardım malzemeleri toplanması için düzenlenen kampanyanın yanı sıra çok sayıda Tayvanlı, depremzedeler için nakit bağışta bulundu.

Ada'daki hükümetin 7 Şubat'ta açtığı yardım hesaplarına gönderilen bağışlar, 1 trilyon Yeni Tayvan dolarını (yaklaşık 32,75 milyon dolar) aştı.

Bakanlık, yardım kampanyasının 6 Mart'a kadar devam edeceğini, toplanan paranın afet yardımları için Türkiye'ye aktarılacağını bildirdi.

Tayvan'da, Türk Ticaret Ofisi koordinasyonunda Tzu Chi Vakfı ile işbirliğinde düzenlenen kampanyada toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye'ye gönderilmişti.

Tayvan hükümeti, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye toplam 130 kişilik iki arama kurtarma ekibi göndermiş ve yardımlar için de çağrıda bulunmuştu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, bir maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlayacaklarını açıklarken, hükümet 2 milyon dolar nakit yardım taahhüt etmişti.