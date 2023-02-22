İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8748
  • EURO
    20,101
  • ALTIN
    1116.48
  • BIST100
    5081.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 32 milyon dolardan fazla bağış yaptı
Dünya

Tayvan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 32 milyon dolardan fazla bağış yaptı

Tayvan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açtığı yardım hesaplarına yapılan nakit bağışların 32 milyon doları aştığı bildirildi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 15:30 - Güncelleme:
Tayvan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 32 milyon dolardan fazla bağış yaptı
ABONE OL

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yardım malzemeleri toplanması için düzenlenen kampanyanın yanı sıra çok sayıda Tayvanlı, depremzedeler için nakit bağışta bulundu.

Ada'daki hükümetin 7 Şubat'ta açtığı yardım hesaplarına gönderilen bağışlar, 1 trilyon Yeni Tayvan dolarını (yaklaşık 32,75 milyon dolar) aştı.

Bakanlık, yardım kampanyasının 6 Mart'a kadar devam edeceğini, toplanan paranın afet yardımları için Türkiye'ye aktarılacağını bildirdi.

Tayvan'da, Türk Ticaret Ofisi koordinasyonunda Tzu Chi Vakfı ile işbirliğinde düzenlenen kampanyada toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye'ye gönderilmişti.

Tayvan hükümeti, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye toplam 130 kişilik iki arama kurtarma ekibi göndermiş ve yardımlar için de çağrıda bulunmuştu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, bir maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlayacaklarını açıklarken, hükümet 2 milyon dolar nakit yardım taahhüt etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.