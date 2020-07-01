AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, güvenlik yasası sonrasında Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisi, Tayvan’ın başkenti Taypey’de açıldı.



Tayvan’ın Anakara İşleri Konseyi Başkanı Chen Ming-tong, ofisin açılışına ilişkin, "Bu, hükümetin (Tayvan hükümeti) Hong Kong’daki özgürlük ve demokrasiyi daha fazla desteklemesi için önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.



- TAYVAN'A 200’Ü AŞKIN HONG KONGLUNUN KAÇTIĞI İFADE EDİLİYOR



Tayvan’a geçen yıl, Hong Kong’da düzenlenen suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı protestolar nedeniyle 200’ü aşkın Hong Konglunun kaçtığı belirtiliyor.



Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Ulusal Güvenlik Yasası'nın Pekin yönetimince onaylanması sonrasında Tayvan’da kurulacak bir ofisin okumak, iş kurmak, yatırım yapmak veya sığınma talebinde bulunmak isteyen Hong Konglular için faaliyete başlayacağını açıklamıştı.

Hong Kong’da Çin liderlerini eleştiren kitaplar sattığı gerekçesiyle Pekin hükümetince 2015’te gözaltına alınan kitabevinin sahiplerinden Hong Konglu kitabevi sahibi Lam Wing-kee, daha önce firar ettiği Tayvan’ın başkenti Taypey’de yeni bir kitabevi açmıştı.



- HONG KONG’DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK KANUNU



Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde dün yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edilen yasa, daha sonra Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalamıştı.



Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında yerel saatle 23.00’te Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Temel özellikleriyle protestoların sona ermesini hedef alan yasa nedeniyle bölgede muhalif grupların sembol isimleri, üyeleri bulunduğu aktivist gruplardan çekildiklerini açıklamıştı.



Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.



Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları irtikap edenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Yasa kapsamında merkezi hükümeti doğrudan bağlı bir ulusal güvenlik komisyonunun Hong Kong'da kurulması ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bu komisyona başkanlık etmesini gerektiriyor.



Ayrıca Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor. Bölgede yargı bağımsızlığı tartışmalarını tetikleyen bu yetkiyle birlikte bazı "özel" vakaların davalarının Çin anakarasında görülmesinin önü açıldı.

