Tayvan kışkırtmasına sert yanıt: Pekin savaşa hazır!
ABD'nin Çin’in toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay vermesi ile başlayan Pekin’e yönelik kışkırtmalarına bir yenisi eklendi.
- STAR
ABD Savunma Bakanlığı, donanmaya ait güdümlü füze kruvazörü USS Antietam’ın Tayvan’ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını bildirdi. Donanma Sözcüsü Clay Doss tarafından yapılan açıklamada “Bu, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan bağlılığını gösteriyor” dedi. Pekin’in Washington’a hamlesi ise sert oldu. Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik adımlar atması halinde Pekin’in savaşa hazır olduğu uyarısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, “Tayvan’da bağımsızlık arayışı yanlış bir yol. Eğer Tayvan’ı ayırmaya çalışacak güçler varsa, Çin ordusu ulusal egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü korumak için savaşmaya haz
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