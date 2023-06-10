İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan lideri, Ada'nın savunma kapasitesini ''yeni teknolojilerle'' geliştireceklerini bildirdi
Dünya

Tayvan lideri, Ada'nın savunma kapasitesini ''yeni teknolojilerle'' geliştireceklerini bildirdi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'nın savunma kapasitesini yeni teknolojilerle geliştirme konusunda çalışacağını söyledi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Tayvan lideri, Ada'nın savunma kapasitesini ''yeni teknolojilerle'' geliştireceklerini bildirdi
ABONE OL

Tayvan'ın güneybatısındaki Kaohsiung kentinde düzenlenen terörle mücadele tatbikatını denetleyen Tsai, hükümetinin deniz ve sınır güvenliğini korumaya yönelik politikaları teşvik edeceğini belirtti.

Tsai, "Tayvan ne kadar güvenliyse dünya da o kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta güvenlik güçleri denizden gelecek "terör" tehdidine karşı yeteneklerini ortaya koydu. Tayvan güçleri, "teröristler" tarafından kontrol edildiği varsayılan bir gemiye denizden ve havadan müdahale ederek gemiyi ele geçirdi.

Tsai'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'daki güvenlik politikasına ilişkin açıklamasının, Çin'in Tayvan'a yönelik askeri tehditlerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.