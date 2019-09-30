Tayvan Mitag tayfununa hazırlanıyor: Çok sayıda uçuş iptal, eğitime ara verildi Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki kentlerde Mitag tayfununun getirdiği güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, resmi daireler kapatıldı.