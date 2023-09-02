'Tayvan teknoloji tedarik zincirinde dünyanın en önemli ülkesi'

Berlin'de her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2023, çeşitli teknoloji konularının tartışıldığı programlar ile devam ediyor.



Fuarda "Teknolojik Silahlanma Yarışı ve Küresel Çip Üstünlüğü Mücadelesi" adlı programda konuşan Chip War (Çip Savaşı) kitabı yazarı Chris Miller, çiplerin ilk olarak 1950'li yıllarda savunma sanayisinde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Çiplerin askeri teknolojilerde büyük bir dönüşüme neden olduğunun altını çizen Miller, akıllı füzelerden uydulara kadar pek çok teknolojinin çipler sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

- "ORDULAR YAPAY ZEKAYI HER SİLAHA YERLEŞTİRMEK İSTİYOR"

Miller, Uzak Doğu'da Çin, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerin yeni dönem savaş tarzına uyum sağlamak için savunma harcamalarını artırdığına dikkati çekerek, "Çipler ordular için bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geldi. ABD önümüzdeki yıllarda savaş sahasında daha fazla veri, iletişim araçları ve sensörlerin kullanılacağını öngörüyor. Bu yüzden çip ve veri merkezleri yatırımları giderek artıyor. Ordular yapay zekayı hemen hemen her silahına ve aracına yerleştirmek için hamleler yapıyor." dedi.

Çiplerin öneminin artması ile birlikte politika malzemesi haline geldiğini söyleyen Miller, ülkeler arasındaki çip rekabetinin bütün dünyadaki elektronik cihazları etkilediğini söyledi.

Miller, son 10 yılda yapay zekada en büyük gelişmenin algoritmalar veya veri setleri değil çipler olduğunun altını çizerek, "Çipler her 2 yılda bir 2 kat daha iyi performans sergiler hale geliyor. Yapay zeka 10 yıl öncesine göre 16 kat daha güçlü işleme gücüne sahip durumda.



Bu tarz bir gelişme diğer alanlarda yok. Bilgisayar mühendislerinin 16 kat daha zeki hale geldiğinden bahsedemeyiz mesela. Yapay zekanın gelişimini çip sektöründeki hızlı ilerleme sağladı." yorumunu yaptı.

Yapay zeka gelişiminde kullanılan çiplerde Amerika, Japonya, Kore, Tayvan ve Hollanda'nın hakimiyeti bulunduğunu vurgulayan Miller, bu ülkelerin katkısı olmadan hiç bir ülkenin çip geliştiremeyeceğini söyledi.

- "ÇİP ÜRETEN MAKİNELER İNSANLIK TARİHİNİN EN KOMPLEKS MAKİNELERİ"

Miller, çip yapmak için üretilen makinelerin insanlık tarihi boyunca üretilen en kompleks makineler olduğunun altını çizerek, "Çip üretimine geldiğimiz zaman bir ülkedeki bir şirketin büyük bir üstünlük sağladığını görüyoruz.



Sadece Tayvan, çiplerinin yüzde 92'sini üretiyor. Bu çipler arabalardan telefonlara kadar günlük hayattaki bütün cihazlarda kullanıyor. Bu da Tayvan'ı teknoloji tedarik zinciri için dünyanın en önemli ülkesi haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- DEVLERİN ÇİP KAVGASI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen yıl 27-28 Temmuz'da ABD Kongresi'nden geçen "Çip ve Bilim Yasası" ile ABD, çip üretiminde yerlilik vurgusunu artırmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, yarı iletken sektörünü desteklemek için 52 milyar dolarlık doğrudan finansman sağlanacağını duyurmuştu.

ABD ayrıca, 2022 yılında Çin'in askeri gücü için ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere erişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin ülkeye ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Çin ise Ağustos 2023'te çip üretimini etkileyecek bir karar alarak çip üretiminde önemli ham maddeler olan galyum ve germanyuma ihracat kısıtlaması getirmişti.

