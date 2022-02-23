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Dünya

Tayvan ve Singapur'dan Rusya kararı

Tayvan ve Singapur, Rusya'nın muhtemel bir Ukrayna işgaline karşılık teknoloji satışında sınırlama planladıklarını duyurdu.

IHA23 Şubat 2022 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:29
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Tayvan ve Singapur, Rusya-Ukrayna krizinde ABD'ye destek çıkarak Rusya'nın bölgede işgale kalkışması durumunda Rusya'ya yapılan teknoloji satışlarına büyük ölçüde sınırlama getirileceğini açıkladı. Sınırlamaya dahil edilecek ürünler arasında bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji içeren parçalar yer alıyor. Tayvan basınında yer alan bilgilerde, ABD'nin Asyalı ortakları ile birlikte hareket ederek Rusya için hayati önem taşıyan teknoloji ürünlerinin satışını engelleyeceği de vurgulandı. Ayrıca, Çin'in Rusya-Ukrayna krizinden güç alarak Tayvan'a daha fazla baskı yapmasından da endişe duyulduğu belirtildi. Öte yandan ABD eski Ticaret Bakanlığı yetkilisi Kevin Woolf yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol, gaz, savunma, havacılık, akıllı telefon ve diğer elektronik üretiminde dışa bağımlı olduğunu ve bu yaptırımların Rusya'yı derinden etkileyeceğini söyledi.

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