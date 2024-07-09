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Dünya

Tayvan yerli İHA'lar için düğmeye bastı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, savunma yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında, 2025'ten itibaren yerli Type-1, Type-2 kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile Chien Hsiang antiradyasyon İHA'ları üretmeyi planlıyor.

AA9 Temmuz 2024 Salı 13:35 - Güncelleme:
Tayvan yerli İHA'lar için düğmeye bastı
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"taiwannews.com"un ismi açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığının 2025 bütçesine, yerli Type-1, Type-2 İHA'ların seri üretimi için gerekli tahsisat eklenecek.

Ordunun deniz ve hava muharebe yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik özel bir bütçe kapsamında yer alan Chien Hsiang antiradyasyon İHA'ların seri üretim planı da 2025'te tamamlanacak.

Type-1, Type-2 ile Chien Hsiang tipi İHA'lar Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından tasarlandı.

Type-1 ve Type-2 İHA'lar düşman zırhlı araçlarına karşı kullanılırken, Chien Hsiang İHA'lar karada konuşlu ve gemilerdeki radar istasyonlarını imha etmek üzere geliştirildi.

NCSIST'in verilerine göre, tek asker tarafından kullanılabilen Type-1'in uçuş süresi yaklaşık 15 dakika, güdümlü kontrol menzili de 10 kilometrenin üstünde.

Type-1'den daha uzun menzilli Type-2 İHA'lara ise görüntü, kızılötesi ve mikrodalga hedefleme sistemlerini kullanarak uzun menzilli keşif ve saldırı görevleri verilebiliyor.

Type-2, kara araçları ve gemilere monte edilebilen çoklu fırlatma sistemleriyle münferit ve sürü saldırıları için kullanılabiliyor.

- ÇİN İLE EGEMENLİK İHTİLAFI İÇİNDEKİ TAYVAN'IN İHA PROGRAMI

Ocak 2023'te, Tayvan makamları, artan savunma tehditlerine karşı 3 bin yeni İHA'dan oluşan bir filo kurulmasının planladığını bildirmişti.

ABD yönetimi ise 19 Haziran'da, Tayvan'a yönelik savaş başlıklı 291 adet "Altius-600M" kamikaze dron sistemi, "uzun menzilli gezici mühimmat" olarak bilinen 720 adet "Switchblade"i içeren 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışının onaylandığını açıklamıştı.

  • Tayvan savunma
  • insansız hava araçları
  • Chien Hsiang

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