Tayvan'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Sanayi tesisleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Tayvan'ın kuzeydoğusunda Yilan açıklarında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem, başkent Taipei dahil birçok kentte hissedildi. Binlerce hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 23:57
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan kenti açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi, yerel saat ile 23.05'te meydana gelen depremin yaklaşık 73 kilometre derinlikte ve karaya 32 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, başkent Taipei dahil olmak üzere ada genelinde hissedildi. Taipei'deki yetkililer, bazı binalarda küçük hasarlar ile sınırlı gaz ve su sızıntıları dışında ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Taipei'deki yerel basın ve bölge halkı ise bazı binaların tavanlarının çöktüğünü ve marketlerdeki rafların devrildiğini aktardı.

ÜÇ BİNDEN FAZLA HANEDE KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tayvan Elektrik Şirketi ise Yilan'da 3 binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC) ise Hsinchu Bilim Parkı'ndaki bazı tesislerde personelin geçici olarak tahliye edildiğini, çalışanların daha sonra görevlerine döndüğünü duyurdu.

ARTÇI SARSINTILARA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Yetkililer önümüzdeki 24 saat içinde 5.5 ila 6.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulunurken, depremin deniz açıklarında ve derinlikte meydana gelmesi nedeniyle hasarın sınırlı kalmasının beklendiğini ifade etti. Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumun kontrol altında olduğunu belirtirken halkı artçı sarsıntılara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

