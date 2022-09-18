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Dünya

Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. USGS tarafından 7.2 olarak duyurulan ve 6.9 olarak revize edilen depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.

AA18 Eylül 2022 Pazar 11:03 - Güncelleme:
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Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.

Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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