  Tayvan'da bıçaklı saldırı: Can kaybı 3'e çıktı
Dünya

Tayvan'da bıçaklı saldırı: Can kaybı 3'e çıktı

Tayvan'ın merkezi Taipei şehrinde dün bir saldırganın metro istasyonu ve yakındaki çok katlı mağazada etrafa sis bombaları atıp insanları bıçakladığı olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 09:17
Tayvan'da bıçaklı saldırı: Can kaybı 3'e çıktı
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 30 yaşlarındaki bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Taipei'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda saldırgan, kent merkezindeki Zhongshan Metro İstasyonu'na ve metro çıkışı yakınındaki çok katlı mağazaya sis bombaları atarak orada bulunan kişileri rastgele bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası mağazanın 6. katından atlayarak intihar eden 27 yaşındaki saldırganın hane halkı kaydını bildirmediği için askerlik yedeklik yoklamasının yapılmadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirilmişti.

Polis şüphelinin yaşadığı evde yaptığı aramada molotofkokteyli yapımına ilişkin materyal ele geçirmişti.

