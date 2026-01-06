İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0479
  • EURO
    50,3419
  • ALTIN
    6193.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Tayvan'da F-16 düştü: Kayıp pilot aranıyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Tayvan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kayıp pilotu bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatıldığı belirtildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 17:38 - Güncelleme:
Tayvan'da F-16 düştü: Kayıp pilot aranıyor
ABONE OL

Tayvan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.