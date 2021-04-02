İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,057
  • EURO
    9,5107
  • ALTIN
    449.054
  • BIST100
    1435.55
Dünya

Tayvan'da tren kazası! Çok sayıda ölü var

Tayvan'da meydana gelen tren kazasında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

HABERİN
VİDEOSU
AA02 Nisan 2021 Cuma 07:54 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 09:36
ABONE OL

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.