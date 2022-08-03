ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile ABD arasında kriz çıkaran Tayvan ziyareti tamamlandı. Pelosi ve beraberindeki heyetin Tayvan'dan ayrılmasının ardından Tayvan Anakara İşleri Konseyi yaptığı resmi açıklamada Çin'in sert tutumunu eleştirdi. Açıklamada, "Tayvan'ın ülkenin özgürlük ve demokrasi değerlerini destekleyen uluslararası dostlara her zaman kapısı açıktır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, güvenlik çıkarlarına bağlı uzun süredir devam eden güçlü Tayvan-ABD dostluğu ve ortaklığının önemli bir göstergesidir. Tayvan, 23 milyon nüfusuyla sağlam demokratik direnci olan bir toplumdur. Bu özelliği sayesinde Tayvan'a uluslararası destek sağlanması çok olağandır. Otoriter rejimlerin ulusal egemenliğimize yönelik tacizlerini engellemede ve Hint-Pasifik bölgesinin hem barış hem de istikrarını birlikte korumada başarılı olacağımıza kuvvetle inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, "MAC olarak Tayvan'a yönelik Çin Komünist Partisi tarafından yapılan sindirme ve misilleme hareketlerini yakından takip ederek yürüttüğümüz araştırma sonucunda tüm bu kampanyanın ÇKP tarafından organize edilen, küresel toplumu Tayvan'a verdikleri desteği geri çekmeye zorlamayı amaçlayan baskı politikaları olduğunu fark ettik" ifadelerine yer verildi.

"ÇKP, ULUSLARARASI DÜZENİ İHLAL ETTİ"

Açıklamada, "ÇKP'nin Tayvan Boğazı ve bölgedeki durumları daha da kötüleştirerek Tayvan'ı bir birleşme müzakeresine zorlama hedefini ilerletmek için Tayvan'ı izole ve çaresiz hale getirme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse, Doğu Asya'nın barışı ve refahı büyük tehlike altına girecek. MAC, demokratik ulusları dayanışma göstermeye, tutumumuzu açık bir şekilde dile getirmeye ve otoriterliğin yayılmasını durdurmak için karşı önlemler almaya çağırıyor" denildi.

Tayvan Boğazı'nın iki yakasının birbirine tabi olmadığının bir gerçek olduğu belirtilen açıklamada, "Pekin makamlarından gelen hiçbir baskı bu gerçeği değiştiremez. Hükümetimiz, Tayvan Boğazı'nda barışı koruma politikamızda tutarlı olmaya devam ediyor. Ulusal egemenliğimizi kararlı bir şekilde koruyoruz ve hiçbir 'askeri işgale' göz yummayacağız. ÇKP'nin gayri meşru ve haksız eylemleri Tayvan Boğazı'nın statükosunu baltaladı, insanların hayatlarını ve varlıklarını tehlikeye atarak kurallara dayalı var olan uluslararası düzeni ciddi şekilde ihlal etti. Buna karşılık hükümetimiz kurumlar arası toplantılar düzenliyor, durumun gelişmelerini yakından izliyor, yanıtlarımızda sağduyulu ve dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz. İşte bu yüzden de ÇKP'nin toplumumuzu bölmek için bilişsel savaş ve sızmalarını önlemeye devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD dahil olmak üzere komşu ülkelerle yakın temas ve işbirliği içerisinde olunduğu belirtilerek, "Ordumuz Çin'le olan durumla ilgili yüksek alarmda. Zamanında ve uygun tepkiler vermeye tamamen hazır. Tayvan halkı, hükümetimizin her türlü duruma karşı hazır olduğundan emin olabilirler" denildi.