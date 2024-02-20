Tayvan'dan Çin'e protesto

Tayvan medyasındaki haberlere göre, Çin Sahil Güvenliği, Kinmen Adası yakınında 23 yolcu taşıyan gezinti teknesini durdurarak kontrol etti.

Tayvan Okyanus İşleri Bakanı Kuan Bi-ling, olayın "halkın duygularını incittiğini ve paniğe sebep olduğunu" belirterek, tepkisini dile getirdi.

Başbakan Chen Chien-jen de Mecliste yaptığı konuşmada, "Umarız Tayvan Boğazı'ndaki taraflar, Kinmen ile Şiamen arasındaki suların güvenliğinin sağlanması ve iki yakadaki insanların sağlıklı ve düzenli iletişimi sürdürebilmesi için akılcılığa, karşılıklılığa ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımı benimser." ifadesini kullandı.

KİNMEN ADASI'NDA BALIKÇI TEKNESİNİN ALABORA OLMASI



Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'nda 14 Şubat'ta sahil güvenlik ekiplerince takip edilen balıkçı teknesi alabora olmuş, kazada teknede bulunan 2 Çinli balıkçı hayatını kaybederken, 2'si kurtarılmıştı.

Pekin yönetimi, Bahar bayramı tatilinde yaşanan olaya tepki gösterirken, bölgedeki devriye faaliyetini artıracağını bildirmişti.

Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.