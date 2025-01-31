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Dünya

Tayvan'dan DeepSeek'e yasaklama

Tayvan'da, Çinli şirket DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka uygulamasının resmi kurumlarda kullanılması yasaklandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Tayvan'dan DeepSeek'e yasaklama
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Dijital İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının Çin menşeili olduğundan güvenlik riski doğurduğu, bu yüzden resmi kurumlarda kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "DeepSeek'in yapay zeka uygulaması, Çin menşeili bir ürün ve işleyişi sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Ürün, Tayvan'ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Çinli şirket DeepSeek'in düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulaması, büyük yatırımlarla sektöre hakim olan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği modellerden daha iyi performans göstermesi, teknoloji dünyasında sarsıcı etki yaratmıştı.

Düşük bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli'ni (LLM) geliştiren DeepSeek, bu alanda milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetli yatırımlarını sorgular hale getirirken ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

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