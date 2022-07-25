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Dünya

Tayvan'dan gövde gösterisi! 4 gün sürmesi planlanıyor

Tayvan'da 4 gün sürmesi planlanan 45. Wanan hava savunma tatbikatı başladı.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yerel saatle 13.30'da Ada genelinde hava saldırısı sirenleriyle başlatılan tatbikata hava savunma güçleri katıldı.

Tayvan'ın kuzeyinde başlayan ve 30 dakika süren tatbikatta, halktan sokakları terk edip, sığınaklara girmeleri istendi.

Ada yönetimi yetkilileri, halkın bir kısmının cep telefonlarına gönderdikleri mesajda, hava savunma tatbikatının başladığı bilgisini verdi.

Tayvan üst düzey askeri yetkililerinden Sun Li-fang, tatbikatla, acil durum uyarılarıyla ilgili toplum bilincinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Sun, böylelikle bir saldırı durumunda can kaybı ihtimalinin ve zararın azaltılabileceğini belirtti.

45. Wanan hava savunma tatbikatının yarın Tayvan'ın orta kesimlerinde, çarşamba güneyinde, perşembe de doğusunda 30'ar dakika süreyle yapılması planlanıyor.

Tayvan'da her yıl düzenlenen Wanan tatbikatında, tahliyeye ilişkin kuralları ihlal edenler, 1000 ila 5 bin ABD doları para cezasına çarptırılabiliyor.

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