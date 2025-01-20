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Dünya

TB2'lerini Türkiye'ye konuşlandıracaklar! ''Göreve hazırız'' mesajıyla duyurdular

Polonya, Bayraktar TB2 İHA'larını kullanan bir askeri birliğini NATO misyonu kapsamında Türkiye'ye gönderecek. Polonya Savunma Bakanlığı, 'Polonyalı askerler Türkiye'de göreve hazır' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi20 Ocak 2025 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
TB2'lerini Türkiye'ye konuşlandıracaklar! ''Göreve hazırız'' mesajıyla duyurdular
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Polonya Savunma Bakanlığı, NATO'nun TAMT görevi için Türkiye'ye Bayraktar TB2 insansız hava araçları gönderileceğini duyurdu.

TB2'LERİNİ TÜRKİYE'YE KONUŞLANDIRACAKLAR!

Polonya Savunma Bakanlığı, "Polonyalı askerler Türkiye'de göreve hazır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Türkiye'ye Uyarlanmış Güvence Tedbirleri (TAMT – Tailored Assurance Measures Türkiye) görevine katılmak üzere yolcu edilecek askeri birlik için Polonya'nın Mirosławiec şehrindeki 12. İHA Üssü'nde tören düzenlendi.

Polonya birliğinin temel görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de devriye görevi yapmak ve NATO'nun daimi deniz kuvvetleri gruplarıyla işbirliği yapmak olacak.

POLONYA'YA 24 TB2 TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) açıklamasına göre, proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise Mayıs 2024'te yapıldı.

Baykar ile Polonya Savunma Bakanlığı'nın anlaşması kapsamında bu ülkeye 24 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi.

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