Polonya Savunma Bakanlığı, NATO'nun TAMT görevi için Türkiye'ye Bayraktar TB2 insansız hava araçları gönderileceğini duyurdu.

Polonya Savunma Bakanlığı, "Polonyalı askerler Türkiye'de göreve hazır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Türkiye'ye Uyarlanmış Güvence Tedbirleri (TAMT – Tailored Assurance Measures Türkiye) görevine katılmak üzere yolcu edilecek askeri birlik için Polonya'nın Mirosławiec şehrindeki 12. İHA Üssü'nde tören düzenlendi.

Polonya birliğinin temel görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de devriye görevi yapmak ve NATO'nun daimi deniz kuvvetleri gruplarıyla işbirliği yapmak olacak.

Polscy żołnierze gotowi do misji w Turcji ���� ����



Tym razem zadania w tym rejonie realizować będzie 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych klasy MALE Bayraktar TB2.



Główne jego zadania to:

♦️ patrolowanie... pic.twitter.com/i7Bh2dIuZC — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 18, 2025

POLONYA'YA 24 TB2 TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) açıklamasına göre, proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise Mayıs 2024'te yapıldı.

Baykar ile Polonya Savunma Bakanlığı'nın anlaşması kapsamında bu ülkeye 24 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi.