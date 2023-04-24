TBMM Başkanı Şentop, Çekya'da Ukrayna Meclis Başkanı ile görüştü

Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Prag Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin alınan bilgiye göre, Şentop, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem Avrupa'nın hem de iki ülke gündeminin en üst sırasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Şentop, "Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu haklı mücadelesinde Ukrayna'ya verdiğimiz destek önümüzdeki dönemde de devam edecek. Türkiye'nin bu politikası, Kırım'ın ilhakından bu yana izlediği ilkesel bir politikadır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşımının bazı Batı ülkelerinden farklılıklar gösterdiğini ifade eden Şentop, Türkiye'nin, savaşın başından bu yana, uluslararası hukuka dayalı adil bir diplomatik çözüm için gayret sarf ettiğini anımsattı. Mustafa Şentop, "Her ne kadar çözüme dönük müzakereler şimdilik uzak görünse de diplomatik çabaların sonuç doğuracağına delalet eden önemli kazanımlar sağlayabildik." dedi.

Ukrayna tahılının dış pazarlara açılmasına yönelik Tahıl Koridoru sürecine değinen Şentop, önceliklerinin bu girişimin uygulanmasının kesintisiz biçimde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

"BU SAVAŞTAN HİÇ KİMSENİN KAZANCININ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye'nin, bazı Batı ülkelerinin aksine savaşın devamını arzu etmediğinin altını çizen Şentop, "Bu savaştan hiç kimsenin kazancının olacağını düşünmüyoruz; aksine bu savaşın kaybedeni halklar olacak. Bu nedenle, Türkiye'nin önceliklerinden biri de bu savaşın müzakere ve diplomasiyle bir an önce sona erdirilmesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış yönündeki çabalarını sürdürmeye gayret edeceğini söyleyen Şentop, "Temennimiz, savaşın daha fazla can kaybına, yıkıma ve zarara yol açmadan bir an önce bölgemiz için kalıcı, Ukrayna için adil bir barışla sona ermesi. Bu çerçevede, barışın tesisine yönelik dengeli ve aktif bir tutum izlemeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanı Şentop, savaşın bölgesel ve uluslararası planda da hissedildiğini kaydederek, karşılaşılan tüm bu sınamaların, uluslararası ve bölgesel çok taraflı yapılarda da acil değişim ve dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirtti. Avrupa Birliği içerisinde de bu yönde tartışmaların başladığına işaret eden Şentop, bölge genelinde Avrupa entegrasyon sürecinin genişletilmesi iradesinin öne çıktığına dikkati çekti. Şentop Türkiye'nin, Ukrayna ile aynı şekilde Makedonya ve Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinin ve Moldova'nın da AB ile entegrasyon süreçlerini desteklediğini bildirdi.

Şentop, savaşın başından bu yana Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri hep gündemde en üst sıralarda tuttuklarını, bütün temaslarında ve katıldığı toplantılarda tezleri muhataplarına açık ve net bir şekilde anlattığını dile getirdi.

TÜRKİYE'YE DAVET

Şentop, Stefanchuk'u, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu ve 30. Yıl Parlamento Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk da Türkiye'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne desteğinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı üzüntülerini paylaşırken, Meclis Başkanı Şentop da "İçinde bulunduğunuz zor şartlara rağmen gönderdiğiniz yardımlar bizim için çok kıymetli. Bu dayanışma ve yardımlar, halkımız tarafından unutulmayacak." dedi.

Mustafa Şentop, Ukrayna'ya, deprem sonrası yardım ve desteğinden dolayı teşekkür etti.