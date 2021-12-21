TBMM Başkanı Şentop: Türkiye süreci başarıyla yönetti

AA 21 Aralık 2021 Salı 19:23 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:37

Şentop ve beraberindeki heyet, IBU Diş Hekimliği Fakültesi ile Hemşirelik Yüksek Okulunun resmi açılışını gerçekleştirdi. Programa, Şentop ve heyetinin yanı sıra, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski, IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Şentop, kurdele kesiminin ardından yaptığı konuşmada, "IBU, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Türkiye-Makedonya ilişkileri bağlamında iki ülke ilişkilerine hizmet etmek üzere ve bu ilişkilerin güzelliğinin bir nişanesi olarak kuruluşuna öncülük ettiği bir kurum. 2006 yılında kuruldu. O günden bugüne kadar çok büyük mesafeler alındı." dedi.

IBU'nun verdiği kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla sadece Kuzey Makedonya'da değil Balkanlar ve Doğu Avrupa'da bir yıldız gibi parlayan üniversite olduğunun altını çizen Şentop, "Uluslararası Balkan Üniversitesinin vermiş olduğu eğitimin kalitesi birçok ülkede, ziyaret ettiğimiz ülkelerde de takdir edilmektedir. Öğrencilerin alakası, rağbeti, öğretim üyelerinin alakası ve yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve yayınlar üniversitenin her geçen gün daha gelişmesinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Şentop, sağlık altyapısının, sağlıkla ilgili yatırımların ve sağlık eğitiminin bütün dünyada yeniden dikkatle gözden geçirildiğini söyledi. Salgın dönemi sebebiyle sağlık işinin ne kadar önemli olduğunun kavrandığını belirten Şentop, "Eskiden ülkelerin gücü daha çok askeri varlığıyla, silahlarıyla, ekonomik büyüklüğüyle, imkanlarıyla ölçülürdü. Bunlar yine geçerliliğini koruyor ama ona ilave olarak sağlık altyapısının da bir ülkenin büyüklüğü ve gücü bakımından ne kadar önemli olduğu bu süre içerisinde anlaşılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Türkiye, sağlık altyapısı bakımından ve vermiş olduğu sağlık hizmeti bakımından, bu yıkıcı salgın sürecinden, bu süreci başarıyla yöneten ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Sürecin devam ettiğini kaydeden Şentop, "Şüphesiz yapılacak çok şey var ama Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının ve bu konuda yapmış olduğu hazırlıkların, başta hekimlerimiz olmak üzere iyi yetişmiş sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir güç olduğunu test etmiş, görmüş olduk." diye konuştu.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Balkan Üniversitesinde bugün açılışını yapmış olduğumuz sağlıkla ilgili bu iki birimin, Türkiye'deki sağlıkla ilgili eğitim tecrübesini Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi çatısı altında paylaşma bakımından büyük imkan sağlayacağını ifade etmek isterim. Yine ülkemizin sağlık alanındaki en önemli kuruluşlarından, üniversitelerinden biri olan Acıbadem Üniversitesiyle bu çalışmanın birlikte yapılmış olması da ayrıca bir kıymet ifade ediyor. Hayırlı olsun. Hayırlı, başarılı öğrenciler yetiştirsin. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti halkına hizmet merkezi haline dönüşsün, Türkiye-Makedonya ilişkilerine hizmet etsin."

Sağlık Bakanı Filipçe de 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını tebrik ederek, eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımların önemine vurgu yaptı. Filipçe, "Sağlık ve eğitim sisteminin ne kadar önemli olduğunu özellikle kriz döneminde görmüş olduk. Biri diş hekimliği biri de hemşirelik ve ebelik yüksek okulu olmak üzere bu gibi çağdaş okullara sahip olmanın bizim sağlık sistemi için çok önemlidir." dedi.

IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Ademoski ise özellikle Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Filipçe olmak üzere bu bölümlerin açılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Öte yandan, IBU Rektörü Erdem, üç yıllık emekler sonucunda bu bölümlerin açıldığını ifade ederek "Bu geldiğimiz nokta birçok emek sonucunda oluştu ve şunu özellikle belirtmek istiyorum, buradaki bütün başarılarımız Sayın Meclis Başkanı'mızın teveccühü sayesinde olmuştur. Onun desteği, her zaman arkamızda duruşu ve önümüzü açması vesilesiyle biz bugün bu noktalara geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şentop ve diğer yetkililer, yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi ile Hemşirelik Yüksek Okulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.