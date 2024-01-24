İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2744
  • EURO
    32,9074
  • ALTIN
    1959.86
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TBMM İsveç'in NATO'ya girmesini onayladı! Almanya'dan memnuniyet mesajı
Dünya

TBMM İsveç'in NATO'ya girmesini onayladı! Almanya'dan memnuniyet mesajı

Almanya'nın, TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
TBMM İsveç'in NATO'ya girmesini onayladı! Almanya'dan memnuniyet mesajı
ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararının önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakına resmen katılabileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu önemli ve doğru bir karardır." ifadesini kullandı.

Hebestreit, Finlandiya'nın katılımı gibi, İsveç'in yaklaşan katılımının da NATO ittifakını bir bütün olarak daha da güçlendireceğini aktardı.

Bu katılımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa doğrudan bir tepki olduğunu belirten Hebestreit, Alman hükümetinin (İsveç'in) katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini umduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da TBMM'nin bugün önemli bir adım atarak İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveç NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveçli dostlarımızı İttifakta ağırlayabilmemiz için Macaristan'ın kalan adımları tamamlamasının tam zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.