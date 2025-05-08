MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman'ın ardından Pakistan'a ulaştı. Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı'na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

ABD merkezli Nationalinterest, TCG BÜYÜKADA'yı överek Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar ve küresel dengelerdeki rolünü değerlendirdi.

TÜRKİYE KENDİNİ ASKERİ BİR DİNAMO HALİNE GETİRDİ

Yapılan analizde, "TCG BÜYÜKADA , Türk deniz mühendisliğinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde olup, yerli üretim gizlilik teknolojisi, radar ve savaş sistemlerini sergiliyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin kendini modern bir askeri dinamo haline getirdiğini belirtilen haberde Ankara'nın Orta Doğu'nun yeni süper gücü olduğunu ifade edildi.

"ZOR KOŞULLARDA GÖREV YAPABİLİYOR"

TCG BÜYÜKADA'yı inceleyen Nationalinterest, "Gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri için güçlü bir varlık haline getiren bir diğer önemli özellik ise, zor koşullarda görev yapabilecek kapasitede, kapsamlı destek ekipmanlarına sahip, 10 tonluk bir helikopterin sığabileceği helikopter platformu ve hangarı" ifadelerini kullandı.