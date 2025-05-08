İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,622
  • EURO
    43,801
  • ALTIN
    4172.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TCG BÜYÜKADA üzerinden Türkiye'ye övgü: Bölgenin yeni süper gücü oldular
Dünya

TCG BÜYÜKADA üzerinden Türkiye'ye övgü: Bölgenin yeni süper gücü oldular

Türk Donanması'na ait TCG BÜYÜKADA savaş gemisi, liman ziyareti çerçevesinde Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı. ABD medyasındaki bir yayın kuruluşu TCG BÜYÜKADA'ya övgüler dizerek 'Türkiye, Orta Doğu'nun yeni süper gücü' yorumunu yaptı.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
TCG BÜYÜKADA üzerinden Türkiye'ye övgü: Bölgenin yeni süper gücü oldular
ABONE OL

MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman'ın ardından Pakistan'a ulaştı. Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı'na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

ABD merkezli Nationalinterest, TCG BÜYÜKADA'yı överek Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar ve küresel dengelerdeki rolünü değerlendirdi.

TÜRKİYE KENDİNİ ASKERİ BİR DİNAMO HALİNE GETİRDİ

Yapılan analizde, "TCG BÜYÜKADA , Türk deniz mühendisliğinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde olup, yerli üretim gizlilik teknolojisi, radar ve savaş sistemlerini sergiliyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin kendini modern bir askeri dinamo haline getirdiğini belirtilen haberde Ankara'nın Orta Doğu'nun yeni süper gücü olduğunu ifade edildi.

"ZOR KOŞULLARDA GÖREV YAPABİLİYOR"

TCG BÜYÜKADA'yı inceleyen Nationalinterest, "Gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri için güçlü bir varlık haline getiren bir diğer önemli özellik ise, zor koşullarda görev yapabilecek kapasitede, kapsamlı destek ekipmanlarına sahip, 10 tonluk bir helikopterin sığabileceği helikopter platformu ve hangarı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.