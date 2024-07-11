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Dünya

TCG Kınalıada, Sri Lanka'da

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada Sri Lanka'yı ziyaret etti.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
TCG Kınalıada, Sri Lanka'da
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Kınalıada korvetinin, 9-11 Temmuz'da Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

TCG Kınalıada'nın liman ziyareti süresince halkın ziyaretine açıldığı kaydedilen açıklamada, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personelince ziyaret edilen geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımının yapıldığı aktarıldı.

Liman ziyareti kapsamında Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve TCG Kınalıada komutanı ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Sri Lanka Savunma Devlet Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, Sri Lanka deniz ve hava kuvvetleri komutanları, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel ile Sri Lanka'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı kaydedildi.

  • diplomatik ilişkiler
  • Sri Lanka ziyareti
  • TCG Kınalıada

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