TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemileri Katar'a gidiyor! Türkiye önemli katkı sağlayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, gemilerin tarihçesi ve konuşlanma yeri değişikliği hakkında bilgi aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, konuşmasında, Türk Deniz Kuvvetlerinin insanlığın huzur ve refahı için küresel tehlikelerin bertaraf edilmesi, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla yürüttüğü harekatlarda başarı ve yeterliliğini tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisiyle elde ettiği başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve karalılıkla korumaya, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Bahriyemiz yalnızca çevre denizlerimizde değil dünya denizlerinde de söz sahibi olan, küresel deniz güvenliğine katkı sağlayan, ülke diplomasisini deniz unsurlarıyla destekleyen, milli silah ve sistemlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesine öncülük eden bir kuvvet haline gelmiştir." diye konuştu.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu dost ve kardeş Katar ile tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı'nın Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kuvvete Katar'da yeni oluşturulan Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin de katılmasıyla icra edilen söz konusu faaliyetlere önemli katkı sağlanacaktır. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler deniz güvenliği ve karşılıklı işbirliği kapsamındaki bu görevin katkısıyla daha da gelişecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek yaptığı çalışmalar, eğitimler, tatbikatlar ortak bilgi tecrübe ve yetenekleri olabildiğince üst düzeye çıkarmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin önümüzdeki dönemde sunacağı katkılar, bu seviyeyi daha da yukarıya taşlayacaktır."

TCG Kuşadası Komutanı Üsteğmen Fatih Efe, TCG Kuşadası ile TCG Kumkale'nin Katar'da konuşlanmasının iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Katar'ın tarihi ve kültürel bağları olan dost ülkeler olduğunu vurgulayan Efe, "Bu bağlar ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda daha da güçlenmektedir. Katar'da konuşlanacak olan gemilerimiz bölgesel istikrarın korunması ve ortak güvenliğimizin güçlenmesine önemli katıklarda bulunacaktır. İki gemi uluslararası işbirliğimizin ve dostane ilişkilerimizin bir simgesi olarak bölgesel barış ve güvenliğin teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gemi personeli ile fotoğraf çektiren Tatlıoğlu, gemileri ziyaret ederek personele görevlerinde başarılar diledi.