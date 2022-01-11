TDT Genel Sekreteri Amreyev: Bütün Kazakistan hedefti

AA 11 Ocak 2022 Salı 13:03 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 13:03

Amreyev, Kazakistan gündemiyle çevrim içi olarak düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

TDT Sekreterliği olarak ilk günden bu yana Kazakistan'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Amreyev, üye ve gözlemci ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak için de her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Üye devletler adına açıklama yaparak Kazakistan'da barış ve istikrara verilen önemi vurguladıklarını söyleyen Amreyev, açıklamada ayrıca kardeş Kazak halkının akıl ve arzusuyla, Kazak makamlarının ülkede sükuneti ve düzeni yeniden tesis edeceğine ilişkin inançlarını dile getirdiklerine işaret etti.

Kazakistan'ın Türk dünyası için önemine vurgu yapan Amreyev, "Kazak toprakları tüm Türklerin ana vatanıdır ve bu nedenle Kazakistan'ın istikrarı ve refahı, Türk dünyasının geri kalanının refahının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

- "BÜTÜN KAZAKİSTAN HEDEFTİ"

Amreyev, Kazakistan'ın, Almatı ve diğer şehirlerde aşırı güçlerin şiddet ve yasa dışı eylemleri sonucu modern tarihinin en kritik zamanını yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bütün Kazakistan hedefti. Kazakistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği hedef alındı. Bu nedenle bu kardeş ülkenin liderliği, özellikle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yıkıcı eylemleri durdurmak ve düzenin ve hukukun kırmızı çizgisini aşanlara karşı gerekli önlemleri almak için acı ama anlaşılır kararlar almaya zorlandı. Bu nedenle Kazak makamlarının yanında durmalı ve Kazakistan'ın meşru liderliğine kesin desteğimizi vermeliyiz."

Amreyev, Kazakistan'da yaşanan son gelişmelerin Türk dünyasındaki güvenlik iş birliğini artırmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek sekreterlik olarak üye ve gözlemci ülkelerin çabalarını koordine etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Olaylarda yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ileten ve yaralılara acil şifa dileyen Amreyev, Kazakistan'ın bu zor günleri bir an önce atlatacağını ve ilerleyişine hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.