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Dünya

TDT girişimiyle Türk Devletleri Rekabet Konseyi resmen kuruldu

Rekabet Kurumunun öncülüğü, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliğinin koordinasyonuyla üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu.

AA23 Ocak 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
TDT girişimiyle Türk Devletleri Rekabet Konseyi resmen kuruldu
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TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumu Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkanı Zeynep Madan ile Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC ve Macaristan rekabet otoritelerinden heyetlerin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda toplantı düzenlendi.

Söz konusu ülkelerin rekabet otoritelerinin yöneticileri burada kendi kurumlarını tanıttı, Konsey'den beklentilerini ifade etti.

Toplantıda, Konsey faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen usul ve esaslar ile yol haritası üzerinde anlaşıldı, ardından imza töreni ve basın açıklamasıyla Türk Devletleri Rekabet Konseyinin kurulduğu ilan edildi.

Konsey başkanlığını ilk 3 yıl Türkiye adına Rekabet Kurumu üstlenecek. Türk Devletleri Rekabet Konseyinin bir sonraki toplantısının Azerbaycan rekabet otoritesinin ev sahipliğinde Şuşa'da yapılması planlanıyor.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi ile bir taraftan üye ülkeler arasındaki ortak tarih, dil ve kültür mirasına bağların güçlendirilmesi, diğer taraftan rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi için ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve böylece bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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