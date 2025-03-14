TDT'den Kırgızistan ile Tacikistan'ın kararı hakkında açıklama

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, diplomasi ve diyalog yoluyla sağlanan bu dönüm noktasının, Orta Asya ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın yolunu açtığına işaret etti.



TDT'nin kardeşlik ilişkilerini ve bölgesel uyumu güçlendirmeye yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, dün Bişkek'te iki ülke arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

- İKİ ÜLKE ARASINDA SINIR ANLAŞMASI İMZALANDI

Bişkek'te bir araya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke arasında varılan sınır anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözüldü. Bu kapsamda Kızıl-Bel ve Kairagaç kara yollarındaki kontrol noktaları, video konferansla hizmete açılmıştı.

Türkiye de iki ülke arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.