TDV, Burkina Faso'da 125 bin aileye kurban eti ulaştırdı

TDV görevlileri ve gönüllüleri, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu ile Bobo Diolosso, Tenkodogo, Leo, Bıttou, Yatenga, Vrassan ve Tıta kentlerinde 3 bin 50 büyükbaş kurban kesti.

Kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan görevli ve gönüllüler, etleri 125 bin aileye ulaştırırken çocuklara da balon, şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

TDV Burkina Faso Kurban Organizasyonu Sorumlusu Muhsin Koçak, AA muhabirine, kurban kesiminin ardından etleri Burkina Faso'nun şehir ve kırsallarında toplamda 850 noktada ihtiyaç sahibi 125 bin aileye dağıttıklarını söyledi.

Almanya'dan TDV gönüllüsü olarak katılan DİTİB Brambauer Ulu Cami Sekreteri ve Muhasibi Halil İbrahim Kayacan, buradaki yokluğu görmeden anlamanın çok da mümkün olmadığını, kurban organizasyonuyla aradaki kardeşlik bağlarının güçlendiğini ifade etti.

Osmaniye'de din görevlisi olarak görev yapan TDV gönüllüsü Mehmet Özçelik de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının bu organizasyonla daha da güçlendiğini, vekalet sahiplerinin kurbanlarını eksiksiz biçimde kesip yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.