İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3524
  • EURO
    17,5098
  • ALTIN
    967.422
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TDV, Burkina Faso'da 125 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Dünya

TDV, Burkina Faso'da 125 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen kurban organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da 125 bin aileye kurban eti ulaştırıldı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
ABONE OL

TDV görevlileri ve gönüllüleri, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu ile Bobo Diolosso, Tenkodogo, Leo, Bıttou, Yatenga, Vrassan ve Tıta kentlerinde 3 bin 50 büyükbaş kurban kesti.

Kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan görevli ve gönüllüler, etleri 125 bin aileye ulaştırırken çocuklara da balon, şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

TDV Burkina Faso Kurban Organizasyonu Sorumlusu Muhsin Koçak, AA muhabirine, kurban kesiminin ardından etleri Burkina Faso'nun şehir ve kırsallarında toplamda 850 noktada ihtiyaç sahibi 125 bin aileye dağıttıklarını söyledi.

Almanya'dan TDV gönüllüsü olarak katılan DİTİB Brambauer Ulu Cami Sekreteri ve Muhasibi Halil İbrahim Kayacan, buradaki yokluğu görmeden anlamanın çok da mümkün olmadığını, kurban organizasyonuyla aradaki kardeşlik bağlarının güçlendiğini ifade etti.

Osmaniye'de din görevlisi olarak görev yapan TDV gönüllüsü Mehmet Özçelik de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının bu organizasyonla daha da güçlendiğini, vekalet sahiplerinin kurbanlarını eksiksiz biçimde kesip yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.