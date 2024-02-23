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Dünya

Tebbun ile Gazvani iki ülke arasındaki ilk sınır kapısının açılışını yaptı

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki komşu ülkeyi birbirine bağlayan ilk sınır kapısının açılışını yaptı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Tebbun ile Gazvani iki ülke arasındaki ilk sınır kapısının açılışını yaptı
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Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, iki lider, açılış töreni sırasında sınır kapısının faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum dinledi.

İki cumhurbaşkanı, Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf kentiyle Moritanya'nın Zuveyrat kentini birbirine bağlayan ve uzunluğu 700 km'den fazla olan yolun inşaatının başlatılmasına da nezaret etti.

Sınır kapısının iki ülke arasında ekonomik hareketlilik sağlaması bekleniyor.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, sınır kapısı ve serbest ticaret bölgesi de dahil olmak üzere ortak projelerin açılışını yapmak üzere bir günlük bir çalışma ziyareti için bugün Cezayir'in Tinduf kentine gelmişti.

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