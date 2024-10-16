Tebbun: Libya'da çözüm sadece seçimlerle olur

Tebbun, ülkesini ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Libya'da nihai sözün halka ait olduğunu ve alacağı karara herkesin saygı duyması gerektiğini dile getiren Tebbun, Libya'da çözümün sadece seçimler yoluyla olacağını vurguladı.

Tebbun, Libya'da istikrarın sağlanmasını temenni ettiğini ifade ederek, Cezayir, Tunus ve Libya'nın katılacağı üçlü toplantının yakın zamanda Libya'da yapılacağını bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de Cumhurbaşkanı Tebbun'na Libya devletinin birliğini, istikrarını desteklemesi ve toprak bütünlüğüne sürekli vurgu yapması nedeniyle müteşekkir olduğunu söyledi.

Libya'da çözümün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasında yattığı konusunda mutabık olduğunu aktaran Menfi, başka herhangi bir çözümün istenen sonuçları vermeyeceğini kaydetti.